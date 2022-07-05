Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных
Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в регионе появилось новое направление для инвестиций, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, это производство кормов для домашних животных. Он отметил, что ранее этот рынок «практически был импортным», и этот факт удивил главу государства.
«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», - сказал Путин.
Также президент поддержал инициативу Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
Ранее компания Mars, которой принадлежат такие бренды, как Whiskas и Pedigree, заявила о приостановке инвестиций на территории России, а также импорт и экспорт в страну.
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