Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных

По его словам, это производство кормов для домашних животных. Он отметил, что ранее этот рынок «практически был импортным», и этот факт удивил главу государства.

«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», - сказал Путин.

Также президент поддержал инициативу Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.

Ранее компания Mars, которой принадлежат такие бренды, как Whiskas и Pedigree, заявила о приостановке инвестиций на территории России, а также импорт и экспорт в страну.