Путин разрешил призывать осужденных на службу по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о мерах наказания за нарушение военного положения

В соответствии с законом, контракты с Вооруженными силами РФ также смогут заключать в период мобилизации, военного времени ограниченно годные граждане.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает в периоды мобилизации, военного положения и военного времени призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщает ТАСС.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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