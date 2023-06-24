Путин разрешил призывать осужденных на службу по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законом, контракты с Вооруженными силами РФ также смогут заключать в период мобилизации, военного времени ограниченно годные граждане.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает в периоды мобилизации, военного положения и военного времени призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru