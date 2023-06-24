Путин подписал закон о мерах наказания за нарушение военного положения
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение военного положения. Граждан, которые его нарушат, будут задерживать на 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, меняются положения части 1 статьи 3.9 КоАП (»административный арест») и появляется новая статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».
В соответствии с изменениями закона, нарушение военного положения «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток», - говорится в тексте закона.
Отмечается также, что в случае использования транспортного средства его конфискуют у нарушителя военного положения.
Осуществлять административное задержание лиц, нарушивших режим военного положения, имеют полномочия должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.
Решение принято на фоне ситуации с частной военной компании «Вагнер».
Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях, сообщает «Радиоточка НСН».
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