Путин рассказал об определяющих «двух-трёх неделях»
Опыт других стран показывает, что самыми сложными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии коронавируса, поэтому в России для развития ситуации с Covid-19 станут определяющими ближайшие две-три недели. Такое заявление в среду сделал президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами, которое завершилось обращением к россиянам.
По словам главы государства, уже сейчас власти могут предвидеть возможные варианты развития обстановки, поэтому обязаны заранее разработать план действий, сообщает Ura.ru.
Путин добавил, что власти будут работать «уверенно, ритмично и профессионально».
Днём ранее президент провёл совещание со специалистами-эпидемиологами, у которых, в частности, поинтересовался, возможно ли сократить продолжительность нерабочего периода (объявлен до 30 апреля). Сегодня Путин объявил, что пока необходимо придерживаться режима самоизоляции.
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