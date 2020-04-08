Путин рассказал об определяющих «двух-трёх неделях»

Опыт других стран показывает, что самыми сложными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии коронавируса, поэтому в России для развития ситуации с Covid-19 станут определяющими ближайшие две-три недели. Такое заявление в среду сделал президент России Владимир Путин во время совещания с губернаторами, которое завершилось обращением к россиянам.

«Тошно, но выбора нет»: Путин о необходимости режима самоизоляции

По словам главы государства, уже сейчас власти могут предвидеть возможные варианты развития обстановки, поэтому обязаны заранее разработать план действий, сообщает Ura.ru.

Путин добавил, что власти будут работать «уверенно, ритмично и профессионально».

Днём ранее президент провёл совещание со специалистами-эпидемиологами, у которых, в частности, поинтересовался, возможно ли сократить продолжительность нерабочего периода (объявлен до 30 апреля). Сегодня Путин объявил, что пока необходимо придерживаться режима самоизоляции.

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ФОТО: Kremlin.ru
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