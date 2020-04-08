«Тошно, но выбора нет»: Путин о необходимости режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин в отдельном обращении к россиянам, прозвучавшем после послания губернаторам, заявил о безальтернативности режима самоизоляции на данный момент.
«Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», - заявил глава государства. По его словам, именно от дисциплины и ответственности граждан зависит перелом в борьбе с инфекцией.
Режим самоизоляции введён практически во всех регионах России на фоне нерабочего периода, объявленного в стране с 28 мая по 30 апреля. Эта мера рассматривается как способ сдержать распространение коронавируса Covid-19. По оценкам вирусологов, пик заболеваемости ожидается в начале мая. Глава ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что пик может быть достигнут через 10-14 дней.
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