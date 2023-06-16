Путин рассказал о борьбе с бедностью в России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал об успешной борьбе с бедностью в России.

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«Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, то они за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – составил 9,8%», - сказал Путин.

Он также заявил, что инфляция в России близка к историческому минимуму.

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ФОТО: скриншот трансляции

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