Путин объяснил «небольшой» дефицит бюджета России

По его словам, это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Организаторы ПМЭФ предупредили, что мобильный интернет на форуме будет недоступен, участникам мероприятия предлагают использовать Wi-Fi.

В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.

