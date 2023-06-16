Путин объяснил «небольшой» дефицит бюджета России
Российский президент Владимир Путин на ПМЭФ объяснил, с чем связан «небольшой» дефицит бюджета страны.
«Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированные. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки», - сказал он.
По его словам, это осознанный шаг с целью повысить темпы реализации государственных и региональных программ. Также он отметил обоснованный рост затрат на оборону для обеспечения безопасности страны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспрецедентные меры безопасности принимают на Петербургском международном экономическом форуме перед выступлением президента Владимира Путина. Песков указал, что противник РФ «действует нагло» и пытается «нанести урон», поэтому важно принимать меры предосторожности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Организаторы ПМЭФ предупредили, что мобильный интернет на форуме будет недоступен, участникам мероприятия предлагают использовать Wi-Fi.
В этом году ежегодное деловое мероприятие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru