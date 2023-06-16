Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму
16 июня 202315:10
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственная бюджетная и денежно-кредитная политика позволила достичь минимальных значений по инфляции.
Выступая на Петербуржском международном экономическом форуме он указал, что сейчас в России инфляция ниже, чем во многих западных странах, в том числе в Еврозоне и других регионах.
«Инфляция близка к историческому минимуму, составляет 2,9%», - заключил глава государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru