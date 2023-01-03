Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о северном сиянии

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», - цитирует его RT.

Для семьи Агаты с 30 декабря по 4 января организовали арктические каникулы, передает ТАСС. В программе путешествия: церемония пересечения Полярного круга, экскурсия в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» с катанием на вездеходе с ямальским Дедом Морозом и знакомством с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, а также охота за северным сиянием и катание на оленьей упряжке в ледяном городке, передает ТАСС.

