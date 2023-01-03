Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о северном сиянии
Президент России Владимир Путин по телефону связался с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области. Глава государства исполнил ее мечту увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Российский лидер 22 декабря снял с «Ёлки желаний» шар с мечтой и исполнил ее, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», - цитирует его RT.
Для семьи Агаты с 30 декабря по 4 января организовали арктические каникулы, передает ТАСС. В программе путешествия: церемония пересечения Полярного круга, экскурсия в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» с катанием на вездеходе с ямальским Дедом Морозом и знакомством с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, а также охота за северным сиянием и катание на оленьей упряжке в ледяном городке, передает ТАСС.
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