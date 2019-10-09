Путин рассказал, какой должна быть зарплата врача

«Она [оплата труда] должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — сказал Путин.

В ответ на это Медведев отметил, что будут подготовлены предложения по совершенствованию оплаты труда для работников, которые трудятся в первичном звене системы.

Напомним, череда «врачебных бунтов», связанных с низкой оплатой труда, прокатилась по России в конце лета – начале осени. Случаи массовых увольнений медработников зафиксированы как минимум в пяти регионах страны. Подробнее о том, как быть с этой неприятной тенденцией, читайте в материале НСН.

