Путин рассказал, какой должна быть зарплата врача
Президент России Владимир Путин заявил, что зарплата врачей в стране должна быть справедливой и мотивирующей к работе. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.
«Она [оплата труда] должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — сказал Путин.
В ответ на это Медведев отметил, что будут подготовлены предложения по совершенствованию оплаты труда для работников, которые трудятся в первичном звене системы.
Напомним, череда «врачебных бунтов», связанных с низкой оплатой труда, прокатилась по России в конце лета – начале осени. Случаи массовых увольнений медработников зафиксированы как минимум в пяти регионах страны. Подробнее о том, как быть с этой неприятной тенденцией, читайте в материале НСН.
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