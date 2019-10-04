Панов: Люди массово отказываются работать в нашей отреформированной медицине
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову
Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову – с трёх с половиной лет колонии до одного года условно.
Вадим Панов: «Можно только порадоваться, что благодаря неравнодушной общественности парень отделался ну не легким испугом, конечно, но все получилось не так страшно, как для него просили. Но остается вопрос: а как эту ситуацию прокомментировали бы те сотрудники, ну, например, той же прокуратуры, которые изначально запрашивали для Павла Устинова шесть лет реальной колонии? Хотелось бы понять, как случилось, что внезапно вместо 6 реальных лет ему дали год условно», - отметил Вадим Панов в разговоре с НСН.
Не менее 10 врачей в московском онкоцентре написали заявления об увольнении
Не менее 10 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина, написали заявления об увольнении. Всего готовы уволиться около 30 врачей-онкологов центра. Минздрав же назвал выступление медиков нарушением принципов врачебной этики.
Вадим Панов: «Мы, люди со стороны, не всегда понимаем, что происходит за стенами того или иного медицинского учреждения и почему врачи в какой-то момент кладут своему руководству заявления об уходе. Но мы видим, что таких случаев становится все больше и больше: люди массово отказываются работать в нашей отреформированной медицине. Возникает вопрос: а медицину мы реформировали или делали с не что-то другое?» - поинтересовался он, общаясь с НСН.
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Грету Тунберг пригласили в Госдуму. Парламентарии подчеркнули, что молодые россияне стали часто выражать обеспокоенность состоянием экологии.
Вадим Панов: «Приятно узнать, что наши депутаты, узнав о том, что в ООН маленькая девочка выразила обеспокоенность состоянием экологии, тут же вспомнили, что молодые россияне не находятся в стороне от всемирного тренда. Жаль только, что парламентарии заодно не выяснили, что молодых россиян также волнует ситуация с коррупцией в стране, с уровнем заработных плат и многие другие вопросы, которые стоят перед нашим государством. К сожалению, для обсуждения этих проблем Грету Тунберг в ООН не позовут. А жаль», - признался Вадим Панов в эфире НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Музыканты Kiss сыграют для акул в Индийском океане
- Две авиабомбы найдены у Крымского моста
- Путин предложил Минздраву использовать опыт «Росатома» как корпорации
- ФАС подозревает недобросовестную конкуренцию в прогнозе скачка цен на авиабилеты
- «Не по звонку». Путин призвал настроить социальные лифты