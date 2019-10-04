Панов: Люди массово отказываются работать в нашей отреформированной медицине

Вадим Панов: «Можно только порадоваться, что благодаря неравнодушной общественности парень отделался ну не легким испугом, конечно, но все получилось не так страшно, как для него просили. Но остается вопрос: а как эту ситуацию прокомментировали бы те сотрудники, ну, например, той же прокуратуры, которые изначально запрашивали для Павла Устинова шесть лет реальной колонии? Хотелось бы понять, как случилось, что внезапно вместо 6 реальных лет ему дали год условно», - отметил Вадим Панов в разговоре с НСН.

