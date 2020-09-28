Путин рассказал, как избежать нового карантина
Нельзя расслабляться и терять бдительность в борьбе с эпидемией коронавируса, цитирует RT слова президента России Владимира Путина.
Он отметил, что распространение инфекции продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности.
"Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - добавил Путин, открывая заседание президиума Госсовета.
Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил РИА Новости, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции выйдет на плато в октябре, после чего начнется постепенное снижение.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
«Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», - пояснил эксперт.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН отметил, что уже существующие препараты и проходящие стадию клинических испытаний должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.
«Выход из пандемии связан с вакцинацией. Она даст защиту. А вот что касается плато, то я не уверен, что мы владеем истинной статистикой. Увеличение случаев инфицирования связано с тем, что мы больше стали проводить тестов на вирус, на антитела», - уверен собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 135 / сут.
Умерли
20 385+61 / сут.
Выздоровели
946 тыс.+2 702 / сут.
- Стало известно, когда Макрон приедет в Россию
- Ереван пообещал Баку применить «Искандеры»
- В Армении мужчинам от 18 до 55 лет ограничили выезд из страны
- Индекс распространения коронавируса в Москве вырос в три раза
- Путин поручил проработать вопрос реконструкции дорог на южном направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru