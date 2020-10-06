Медведчук сделал прививку от COVID-19 во время отдыха в Крыму

Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проверил на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом политик рассказал во время встречи с Владимиром Путиным.

«Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан», — сообщил Медведчук президенту России.

Политик подчеркнул, что «очень хорошо её перенес» и заявил, что считает, что «это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом», отмечает РИА ФАН.

Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Добавим, во время встречи с российским лидером Медведчук попросил президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. В ответ на это Владимир Путин заявил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.

Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название Спутник V.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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