Путин расширил программу маткапитала

По закону, теперь срок оформления материнского капитала уменьшится до пяти дней, а период получения - до десяти дней вместо 30, как было ранее.

Напомним, поправки в закон об использовании материнского капитала были подготовлены Госдумой в ответ на предложение президента России Владимира Путина, которое он озвучил в Послании Федеральному собранию.

Ранее лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН рассказала о перспективах продления и расширения маткапитала. Она заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

