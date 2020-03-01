Путин расширил программу маткапитала
Глава России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Нормативный акт опубликован на интернет-портале правовой информации.
Изменения коснулись срока действия программы маткапитала в России – она продлена до конца 2026 года, включая ежегодную индексацию.
Отмечается также, что с 1 января нынешнего года деньги получат семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Для них сумма маткапитала составит 466 617 рублей. Она возрастает при рождении или усыновлении последующих детей – до 616 617 рублей.
По закону, теперь срок оформления материнского капитала уменьшится до пяти дней, а период получения - до десяти дней вместо 30, как было ранее.
Напомним, поправки в закон об использовании материнского капитала были подготовлены Госдумой в ответ на предложение президента России Владимира Путина, которое он озвучил в Послании Федеральному собранию.
Ранее лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН рассказала о перспективах продления и расширения маткапитала. Она заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.
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