Путин раскрыл причину оттока населения с Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Владивостока, которая сообщила главе государства о высоких ценах на жилье на Дальнем Востоке РФ, сообщает ТАСС.
Женщина привела в качестве примера однокомнатную квартиру за 8 млн рублей. По ее словам, стоимость жилья в Приморском крае достигла максимума, при высоком уровне строительства. Некоторые однокомнатные квартиры оцениваются в 12 млн рублей. Также журналистка обозначила отток местного населения.
Российский лидер прокомментировал ситуацию. По его словам, в стране выстроилась система поддержки строительства жилья для Дальнего Востока, однако депопуляция происходит не только из-за удорожания жилья.
Путин подчеркнул необходимость развития экономики, социальной сферы, создания рабочих мест.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве - 90 миллионов квадратных метров. По его словам, такой результат достигнут впервые в новейшей истории государства.
Показатель в 90 миллионов «квадратов» в строительстве жилья за 2021 год достигнут благодаря стимулированию жилищного рынка ипотекой, но это не такой большой объем, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Путин раскрыл причину оттока населения с Дальнего Востока
- Bloomberg: происходит наращивание российских войск на границе с Украиной
- В Минпросвещения рассказали, планируют ли продлевать школьные каникулы
- Одобрено предоставление «Аэрофлоту» госгарантий на 23 млрд рублей
- Индексация страховых пенсий потребует дополнительных 150-200 млрд рублей
- Великобритания приветствует слова России о готовности к переговорам с Западом
- Названа самая опасная смесь лекарств с алкогольными напитками
- В РЖД подумают над запуском поездов из Йошкар-Олы после жалобы Путину
- Десятки мигрантов спасаются на скале после кораблекрушения у Греции
- Россияне рассказали о главном желании по окончании пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru