Путин раскрыл причину оттока населения с Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Владивостока, которая сообщила главе государства о высоких ценах на жилье на Дальнем Востоке РФ, сообщает ТАСС.

Риелторы усомнились в словах Путина о рекордном строительстве

Женщина привела в качестве примера однокомнатную квартиру за 8 млн рублей. По ее словам, стоимость жилья в Приморском крае достигла максимума, при высоком уровне строительства. Некоторые однокомнатные квартиры оцениваются в 12 млн рублей. Также журналистка обозначила отток местного населения.

Российский лидер прокомментировал ситуацию. По его словам, в стране выстроилась система поддержки строительства жилья для Дальнего Востока, однако депопуляция происходит не только из-за удорожания жилья.

Путин подчеркнул необходимость развития экономики, социальной сферы, создания рабочих мест.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве - 90 миллионов квадратных метров. По его словам, такой результат достигнут впервые в новейшей истории государства.

Показатель в 90 миллионов «квадратов» в строительстве жилья за 2021 год достигнут благодаря стимулированию жилищного рынка ипотекой, но это не такой большой объем, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Курильские острова РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:Дальний ВостокЖильеИпотекаВладимир Путин
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