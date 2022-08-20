Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
Российский лидер Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета нового общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября. Он соберется впервые, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время встречи с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».
«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь - на "Машуке", а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», - цитирует Кириенко ТАСС.
Президент России ранее подписал закон «О российском движении детей и молодежи». По мнению Путина, такая организация должна предоставить «доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+40 010 / сут.
Умерли
383 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+24 222 / сут.
- Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
- Надеть маски! В России вернутся к масочному режиму из-за осеннего пика COVID-19
- Аксенов: ПВО уничтожила все цели над Крымом
- Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины
- Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»
- В Израиле умер актер озвучки Фили из «Спокойной ночи, малыши»
- В России впервые с марта за сутки заболели COVID-19 более 40 тысяч человек
- В крымских районах продолжает работать ПВО
- Шойгу: Киев официально признал себя наследником украинских националистов
- В США историк назвал истинную цель США на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru