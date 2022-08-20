Путин проведет заседание наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября

Российский лидер Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета нового общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября. Он соберется впервые, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время встречи с участниками проектной сессии по запуску центра знаний «Машук».

Госдума приняла закон о создании российского движения детей и молодежи

«У нас стартует детское движение. У нас сегодня будет первое заседание координационного совета общероссийского детского движения, оно будет здесь - на "Машуке", а 1 сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета», - цитирует Кириенко ТАСС.

Президент России ранее подписал закон «О российском движении детей и молодежи». По мнению Путина, такая организация должна предоставить «доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
ТЕГИ:Сергей КириенкоМолодежьДетиВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры