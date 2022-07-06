Госдума приняла закон о создании российского движения детей и молодежи

В документе говорится, что задача движения - «участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе», при этом участие в нём будет добровольным.

Норму, согласно которой движение предполагалось назвать «Большая перемена», из законопроекта убрали. Его в будущем смогут выбрать сами участники, которыми могут стать «несовершеннолетние, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации».

Стать участниками-наставниками движения смогут совершеннолетние граждане с образованием не ниже среднего, за исключением лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности, и иноагентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о российском молодежном движении, заявил, что возрождать в России пионерию никто не собирается.

