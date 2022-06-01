Путин одобрил идею создать в России единое детское движение

Обращаясь к участникам проходящего в Москве фестиваля «Большая перемена» он отметил, что такая организация должна предоставить «доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям»

Российский лидер подчеркнул, что зачастую именно школьники и молодые люди становятся инициаторами различных объединяющих ровесников проектов.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении... Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», - заключил Путин.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена», одной из целей которой станет содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, сообщает RT.

