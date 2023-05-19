Путин: Противники пытаются создать миграционные проблемы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что противники России пытаются ей создать проблемы в вопросах миграции, несмотря на то что у них самих хватает проблем. Об этом российский лидер сообщил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он также заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики, чтобы не создавать риски в безопасности, социальной сфере и трудовой отрасли.