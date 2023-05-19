Путин: Противники пытаются создать миграционные проблемы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что противники России пытаются ей создать проблемы в вопросах миграции, несмотря на то что у них самих хватает проблем. Об этом российский лидер сообщил на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он также заявил о необходимости исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики, чтобы не создавать риски в безопасности, социальной сфере и трудовой отрасли.
12 мая Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение изменений в концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, добавляет пункт о необходимости создать привлекательные финансовые, социальные и прочие «механизмы сохранения человеческого капитала», с целью снизить отток населения из страны, который вырос в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий», передает «Радиоточка НСН».
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