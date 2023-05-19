Путин назвал противников России недоумками

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он указал, что именно национальное разнообразие делает страну сильнее

«Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», - сказал российский лидер.

Ранее Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади и заявил, что против России «развязана настоящая война», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

