Путин назвал противников России недоумками

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России - это «недоумки с неоколониальным мышлением», сообщает ТАСС.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 80%

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он указал, что именно национальное разнообразие делает страну сильнее

«Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», - сказал российский лидер.

Ранее Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади и заявил, что против России «развязана настоящая война», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ РоссиянеРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры