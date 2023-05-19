Путин назвал противников России недоумками
19 мая 202315:13
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России - это «недоумки с неоколониальным мышлением», сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он указал, что именно национальное разнообразие делает страну сильнее
«Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», - сказал российский лидер.
Ранее Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади и заявил, что против России «развязана настоящая война», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru