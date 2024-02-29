Путин: Программу поддержки университетов «Приоритет 2030» продлят на шесть лет

«Критериями эффективности вузов должны быть проекты в регионах, создание реально работающих стартапов. Оценивать будем, насколько востребованы выпускники», — сказал он, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Также президент поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования. На эти цели планирует направить 120 миллиардов рублей, еще 124 миллиарда рублей выделят а ремонт общежитий вузов и университетов. Дополнительно в стране к 2030 году намерены построить 40 университетских кампусов.

Ранее в рамках реализации программы «Приоритет 2030» планировали к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны, напоминает «Радиоточка НСН».



