Путин призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования

«Довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число научных держав мира», - сказал глава государства.

Путин отметил, что отечественная научная инфраструктура является мощным конкурентным преимуществом, как в сфере фундаментальной науки, так и в создании «заделов» для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности, производства материалов и космических программ.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

