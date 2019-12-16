Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год

16 декабря 201917:39

Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Вот уже пять лет отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работников направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта практика установлена до 2021 года включительно, уточняет RT. Подписанный президентом документ продлевает норму заморозки ещё на один год.

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Кроме того, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, отмечает Газета.ру.

По расчётам кабинета министров, пролонгация закона позволит в следящем году улучшить доходы бюджета ПФР почти на 635 миллиардов рублей.

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