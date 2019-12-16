Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год
Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Вот уже пять лет отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты работников направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта практика установлена до 2021 года включительно, уточняет RT. Подписанный президентом документ продлевает норму заморозки ещё на один год.
Кроме того, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, отмечает Газета.ру.
По расчётам кабинета министров, пролонгация закона позволит в следящем году улучшить доходы бюджета ПФР почти на 635 миллиардов рублей.
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