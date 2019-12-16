Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год

Кроме того, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, отмечает Газета.ру.

По расчётам кабинета министров, пролонгация закона позволит в следящем году улучшить доходы бюджета ПФР почти на 635 миллиардов рублей.

