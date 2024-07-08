Путин призвал выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей

Он отметил, что проблема с использованием маткапитала известна и обсуждается в правительстве. По его словам, после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается небольшая сумма, с которой «вроде как и сделать ничего нельзя».

«Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тысяч рублей, а потом посмотрим», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь. При этом за недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

