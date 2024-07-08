Путин призвал выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей
Неиспользованные остатки материнского капитала в 10 тысяч рублей следует выплачивать семьям на сбор детей в школу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».
Он отметил, что проблема с использованием маткапитала известна и обсуждается в правительстве. По его словам, после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается небольшая сумма, с которой «вроде как и сделать ничего нельзя».
«Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тысяч рублей, а потом посмотрим», - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь. При этом за недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru