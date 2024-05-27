Опрос: 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь

В России 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь, сообщили эксперты компании SportZania. С такой инициативой ранее выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В отрасли идею поддержали, так как это позволило бы большему количеству детей отдохнуть летом в детских лагерях на природе или познакомиться с новыми для себя городами страны.

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За недельное пребывание ребенка в лагере большинство родителей (56,6%) готовы платить не более 50 тысяч рублей, следует из опроса компании. За 50-75 тысяч рублей 28,1% родителей согласны отправить своего ребенка в лагерь, и всего 8% готовы заплатить за смену 75-100 тысяч рублей.

При этом родители каждой пятой семьи в России отправят ребенка школьного возраста в лагерь летом 2024 года, говорится в опросе ВТБ и банка «Открытие», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Материнский КапиталДети

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