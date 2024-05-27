Опрос: 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь

В России 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь, сообщили эксперты компании SportZania. С такой инициативой ранее выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В отрасли идею поддержали, так как это позволило бы большему количеству детей отдохнуть летом в детских лагерях на природе или познакомиться с новыми для себя городами страны.