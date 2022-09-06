Путин призвал возродить курортную зону на Каспии
Президент России Владимир Путин заявил, что на Каспии необходимо на современном уровне возродить курортную зону Каякент, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма он напомнил, что во времена СССР эта здравница была одной из лучших в стране.
«Её термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики и у нас есть возможности создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам», - подчеркнул российский лидер.
Ранее правительство России утвердило план из более 65 мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года.
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