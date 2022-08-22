Кабмин утвердил план по развитию туризма до 2035 года

Кроме того, план предусматривает финансирование создания модульных гостиниц и кемпингов, выделение субсидий на проекты по производству туроборудования и увеличение господдержки лизинга, расширение финансирования предприятий народных художественных промыслов.

Также кабмин планирует проводить ремонты учреждений культуры, открывать новые выставки и создавать привлекательную для туристов среду в центрах исторических городов.

«Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале», — добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении вдвое максимальной суммы туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток, напоминает телеканал «360». Россияне смогут вернуть до 40 тысяч рублей, отмечает RT.

