Кабмин утвердил план по развитию туризма до 2035 года
Правительство России утвердило план из более 65 мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В числе инициатив – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.
Кроме того, план предусматривает финансирование создания модульных гостиниц и кемпингов, выделение субсидий на проекты по производству туроборудования и увеличение господдержки лизинга, расширение финансирования предприятий народных художественных промыслов.
Также кабмин планирует проводить ремонты учреждений культуры, открывать новые выставки и создавать привлекательную для туристов среду в центрах исторических городов.
«Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале», — добавили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении вдвое максимальной суммы туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток, напоминает телеканал «360». Россияне смогут вернуть до 40 тысяч рублей, отмечает RT.
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