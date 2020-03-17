Путин призвал ускорить предоставление бесплатного доступа к важным сайтам
Кабинет министров и российские телекоммуникационные компании должны ускорить работу по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Соответствующее заявление во вторник, 17 марта, сделал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что его требование связано с распространением коронавируса COVID-19, вследствие чего многие россияне вынуждены оставаться дома.
Путин отметил, что россияне в нынешних условиях должны иметь возможность заказывать по интернету лекарства, удаленно обучаться, получать государственные услуги, просматривать отечественные художественные фильмы, детские программы и так далее.
Отметим, что сегодня же глава государства своим указам разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств.
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