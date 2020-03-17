Путин призвал ускорить предоставление бесплатного доступа к важным сайтам

Глава государства отметил, что его требование связано с распространением коронавируса COVID-19, вследствие чего многие россияне вынуждены оставаться дома.

Путин отметил, что россияне в нынешних условиях должны иметь возможность заказывать по интернету лекарства, удаленно обучаться, получать государственные услуги, просматривать отечественные художественные фильмы, детские программы и так далее.

Отметим, что сегодня же глава государства своим указам разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

