Россияне заплатят за рубль и социально значимые сайты

«Что касается введения закона о социально значимых сайтах в России. Президент сказал обеспечить к ним доступ. Но речь прежде всего шла о государственных сайтах – госуслуг, органов власти, ведомств. Чтобы люди могли подавать свои данные и проверять их бесплатно. Речь не шла о сайтах «Одноклассники», «Вконтакте», «Яндекс», которые являются коммерческими структурами. К ним нельзя обеспечивать бесплатный доступ, они на этом будут зарабатывать трафик. Эти сайты зарабатывают на нас с вами, получают сверхприбыли, их нельзя считать государственными. Поэтому позиция операторов вполне понятная. В России сотовая связь одна из самых дешевых в мире. А на операторов ложатся расходы на исполнение законов Яровой, о персональных данных, о суверенном интернете, сейчас – об этих сайтах. Плюс вечно падающий курс рубля. Так нельзя», - заметил эксперт.

Отметим, что в проекте, подготовленном рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, для операторов предлагается ввести налоговые льготы или вычеты либо запустить специальные тарифы с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.

