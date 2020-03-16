Россияне заплатят за рубль и социально значимые сайты
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily объяснил в эфире НСН, повышение тарифов на сотовую связь.
На 20% могут подорожать в России услуги сотовой связи. К этому, как пишет Коммерсант, приведут обязанность сотовых операторов обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам без компенсаций со стороны государства, а также падение курса рубля.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков объяснил НСН, что у мобильных операторов нет другого выхода.
«Что касается введения закона о социально значимых сайтах в России. Президент сказал обеспечить к ним доступ. Но речь прежде всего шла о государственных сайтах – госуслуг, органов власти, ведомств. Чтобы люди могли подавать свои данные и проверять их бесплатно. Речь не шла о сайтах «Одноклассники», «Вконтакте», «Яндекс», которые являются коммерческими структурами. К ним нельзя обеспечивать бесплатный доступ, они на этом будут зарабатывать трафик. Эти сайты зарабатывают на нас с вами, получают сверхприбыли, их нельзя считать государственными. Поэтому позиция операторов вполне понятная. В России сотовая связь одна из самых дешевых в мире. А на операторов ложатся расходы на исполнение законов Яровой, о персональных данных, о суверенном интернете, сейчас – об этих сайтах. Плюс вечно падающий курс рубля. Так нельзя», - заметил эксперт.
Отметим, что в проекте, подготовленном рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, для операторов предлагается ввести налоговые льготы или вычеты либо запустить специальные тарифы с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.
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