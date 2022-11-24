Песков: Хочется верить, что наука в России будет модной всегда

Хочется верить, что наука в России будет модной всегда, а не только в Десятилетие науки и технологий (2022-2031 годы). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения Всероссийской премии «За верность науке».

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Так, на церемонии Песков участвовал в награждении участников в номинации «Наука - это модно». Он отметил, что в этой номинации особенно отмечается способность людей популяризировать науку, говорить простыми словами о том, что труднопостижимо и «непостижимо вообще».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен рассматривать развитие науки в качестве одного из основных направлений, а не ждать, что государство «что-то насыпет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияНаукаДмитрий Песков
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