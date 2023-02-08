Путин заявил, что власти будут поддерживать начинания ученых

Власти России всегда будут поддерживать начинания ученых. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии награждения молодых ученых в День российской науки.

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Он отметил, что отечественная наука крайне значима для дальнейшего развития России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился до 1 июня 2023 года подготовить предложения по поддержке долгосрочных научных проектов по критически важным направлениям развития науки и технологий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУченые
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