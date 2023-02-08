Путин заявил, что власти будут поддерживать начинания ученых
8 февраля 202316:08
Власти России всегда будут поддерживать начинания ученых. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии награждения молодых ученых в День российской науки.
Он отметил, что отечественная наука крайне значима для дальнейшего развития России.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился до 1 июня 2023 года подготовить предложения по поддержке долгосрочных научных проектов по критически важным направлениям развития науки и технологий, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17
- СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном
- СМИ: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность ко взрывам на «Северных потоках»
- Российские войска уничтожили цеха Харьковского авиационного завода
- Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля
- RuStore вышел из режима бета-тестирования
- Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams
- Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США
- Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом
- Путин заявил, что власти будут поддерживать начинания ученых
8 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru