Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты. По его словам, конкуренции никто не боится. Он также пообещал создавать для них комфортные условия работы в России.

Сейчас же, по словам Путина, в этом секторе экономики иностранцы ушли и освободили около 2 млн кв. метров торговых площадей и нишу под 2 трлн рублей. «Ну, прекрасно. Практически все почти уже занято нашими предпринимателями», - сказал Путин.

«Все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад», - добавил он.

По словам Путина, если российские предприниматели очень поначалу переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившееся производство и площадки в торговых центрах.

По его словам, те, кто раньше торговали через соцсети, сейчас открывают собственные магазины.

