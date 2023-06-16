Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании, вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты. По его словам, конкуренции никто не боится. Он также пообещал создавать для них комфортные условия работы в России.
Сейчас же, по словам Путина, в этом секторе экономики иностранцы ушли и освободили около 2 млн кв. метров торговых площадей и нишу под 2 трлн рублей. «Ну, прекрасно. Практически все почти уже занято нашими предпринимателями», - сказал Путин.
«Все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад», - добавил он.
По словам Путина, если российские предприниматели очень поначалу переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившееся производство и площадки в торговых центрах.
По его словам, те, кто раньше торговали через соцсети, сейчас открывают собственные магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru