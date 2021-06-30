Путин призвал создать намерение для материализации мечты
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что каждому человеку на Земле необходимо не терять надежду на лучшее, поскольку в этом случае хорошее должно «материализоваться». Так глава государства отреагировал на вопрос, который поступил на прямую линию.
Звонивший интересовался, какие мечты президента, на его взгляд, уже не могут воплотиться в жизнь. Владимир Путин признался, что у него тоже есть мечта.
По мнению российского лидера, не может быть такого состояния, когда человеку не было бы о чём мечтать и надеяться на лучшее. «Надо настраивать себя на позитивный лад», - уверен Путин.
НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.
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