Путин призвал создать намерение для материализации мечты

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что каждому человеку на Земле необходимо не терять надежду на лучшее, поскольку в этом случае хорошее должно «материализоваться». Так глава государства отреагировал на вопрос, который поступил на прямую линию.

Звонивший интересовался, какие мечты президента, на его взгляд, уже не могут воплотиться в жизнь. Владимир Путин признался, что у него тоже есть мечта.

По мнению российского лидера, не может быть такого состояния, когда человеку не было бы о чём мечтать и надеяться на лучшее. «Надо настраивать себя на позитивный лад», - уверен Путин.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.

