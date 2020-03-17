Путин призвал с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым из-за COVID-19

Владимир Путин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются властями в связи с распространением COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства. Президент России подчеркнул, что эти меры обязательны «к исполнению всеми уровнями власти и всеми организациями». Путин отметил, что сейчас необходима солидарность, собранность и ответственность, также готовность поддержать друг друга, пишет Свободная пресса.

При этом президент подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.