Путин призвал с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым из-за COVID-19
Владимир Путин попросил россиян с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются властями в связи с распространением COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства. Президент России подчеркнул, что эти меры обязательны «к исполнению всеми уровнями власти и всеми организациями». Путин отметил, что сейчас необходима солидарность, собранность и ответственность, также готовность поддержать друг друга, пишет Свободная пресса.
При этом президент подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 17 марта в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, в вязи с распространением коронавирусной инфекции Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Глава государства также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-министр экономики РФ посоветовал Мишустину брать пример с Трампа
- Путин удивился росту цен на 92-й бензин
- Скончалась вдова Юрия Гагарина
- «Пухляша» возьмем с собой! Little Big рассказала о составе на «Евровидении»
- Экс-сенатор Евгений Тарло ушел в кино из-за «творческого зуда»