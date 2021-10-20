Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса

Владимир Путин обратился к жителям страны с призывом активно прививаться от коронавирусной инфекции, поскольку речь идет о защите их здоровья и жизни. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами правительства.

Президент РФ назвал ситуацию, когда люди медлят с вакцинацией от COVID-19, странной. Он отметил, что российские вакцины надежны.