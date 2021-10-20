Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса

Владимир Путин обратился к жителям страны с призывом активно прививаться от коронавирусной инфекции, поскольку речь идет о защите их здоровья и жизни. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами правительства.

Президент РФ назвал ситуацию, когда люди медлят с вакцинацией от COVID-19, странной. Он отметил, что российские вакцины надежны.

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Также в среду, 20 октября, Владимир Путин заявил, что главы российских регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране – не дожидаясь 30 октября.

«Оцените обстановку, вводите нерабочие меры уже с 23 октября, полномочия у вас есть», - заявил российский лидер, обращаясь к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Ранее президент России объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияРегионыКоронавирусВладимир Путин
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