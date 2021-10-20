Голикова призвала россиян пока не ездить по регионам
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян в период нерабочих дней, которые могут быть введены, воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом она заявила на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с коронавирусом.
«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам, воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему на местах», - обратилась Голикова.
Она сообщила, что на портале стопкоронавирус.рф опубликована тепловая карта, отражающая эпидемиологическую ситуацию по всем субъектам федерации. Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в своём регионе и при планировании поездок, осознанно принимал решения о целесообразности путешествия в другие места.
Татьяна Голикова попросила главу государства утвердить введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса в России. Вице-премьер также перечислила еще ряд мер, которые необходимо принять.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Путин одобрил предложенные кабмином меры поддержки бизнеса
- «Спартак» перед матчем с «Лестером» вспоминает жертв трагедии 1982 года
- Путин: Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19
- Шойгу сообщил о модернизации тактического ядерного оружия США в Европе
- Путин призвал россиян активнее прививаться от коронавируса
- Путин потребовал не занижать данные о COVID-19 в регионах
- Голикова призвала регионы РФ ограничить работу общепита по ночам
- Правительство предложило запустить выплаты в пострадавших отраслях бизнеса
- Путин призвал родственников заболевших COVID-19 оформлять больничные
- Путин разрешил главам регионов вводить нерабочие дни раньше 30 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru