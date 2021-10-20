Голикова призвала россиян пока не ездить по регионам

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян в период нерабочих дней, которые могут быть введены, воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом она заявила на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с коронавирусом.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам, воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему на местах», - обратилась Голикова.

Она сообщила, что на портале стопкоронавирус.рф опубликована тепловая карта, отражающая эпидемиологическую ситуацию по всем субъектам федерации. Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в своём регионе и при планировании поездок, осознанно принимал решения о целесообразности путешествия в другие места.

Татьяна Голикова попросила главу государства утвердить введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса в России. Вице-премьер также перечислила еще ряд мер, которые необходимо принять.

