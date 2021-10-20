Путин призвал родственников заболевших COVID-19 оформлять больничные

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оформлять больничный лист в случае проживания с болеющим коронавирусом человеком. Об этом он рассказал на совещании с правительством, посвященном ситуации с коронавирусом.

По словам президента, не стоит подвергать риску окружающих и ходить на работу.

Путин также обратился к министру здравоохранения с требованием отследить ситуацию с выдачей больничных членам семей заболевших коронавирусом.

Ранее в ходе совещания Путин одобрил предложение зампреда правительства России Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

