Путин призвал родственников заболевших COVID-19 оформлять больничные
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оформлять больничный лист в случае проживания с болеющим коронавирусом человеком. Об этом он рассказал на совещании с правительством, посвященном ситуации с коронавирусом.
По словам президента, не стоит подвергать риску окружающих и ходить на работу.
Путин также обратился к министру здравоохранения с требованием отследить ситуацию с выдачей больничных членам семей заболевших коронавирусом.
Ранее в ходе совещания Путин одобрил предложение зампреда правительства России Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru