Путин призвал родственников заболевших COVID-19 оформлять больничные

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой оформлять больничный лист в случае проживания с болеющим коронавирусом человеком. Об этом он рассказал на совещании с правительством, посвященном ситуации с коронавирусом.

По словам президента, не стоит подвергать риску окружающих и ходить на работу.

Путин также обратился к министру здравоохранения с требованием отследить ситуацию с выдачей больничных членам семей заболевших коронавирусом.

Ранее в ходе совещания Путин одобрил предложение зампреда правительства России Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МинздравБольницаПутинТатьяна Голикова
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