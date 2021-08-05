Путин призвал реагировать на изменения ситуации с пандемией коронавируса

«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — приводит слова президента ТАСС.

Путин также обратил внимание на то, что в стране «в самом разгаре время отпусков», однако «не все» отдыхают, и властям необходимо «оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания».

Между тем в России зарегистрировали 23120 новых случаев коронавируса за сутки, пишет журнал «Профиль». С начала пандемии в стране подтвердили 6 379 904 случая COVID-19, 5 700 212 человек выздоровели, 162 509 пациентов умерли, отмечает «Свободная пресса».

