Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в ряде регионов России остается напряженной. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — подчеркнул Мурашко.
В то же время ситуация с COVID-19 в стране в целом стабилизируется.
«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — цитирует Мурашко RT.
За минувшие сутки в России подтвердили 23 120 новых случаев COVID-19, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru