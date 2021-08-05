Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в ряде регионов России остается напряженной. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — подчеркнул Мурашко.

В то же время ситуация с COVID-19 в стране в целом стабилизируется.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — цитирует Мурашко RT.

За минувшие сутки в России подтвердили 23 120 новых случаев COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

