Путин призвал прокуратуру оперативно защищать права детей

По мнению Путина, прокуратура должна следить за тем, чтобы социальные пособия выплачивались несовершеннолетним вовремя, а сироты были обеспечены жильем.

Кроме того, Путин потребовал жестко пресекать дестабилизацию обстановки в России и противостоять экстремизму. Президент отметил, что уровень подобных преступлений вырос в 2022 году, судя по отчетам ФСБ.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что родители детей-инвалидов получат до 24 дополнительных выходных подряд.

