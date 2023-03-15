Путин призвал прокуратуру оперативно защищать права детей

Российский лидер Владимир Путин обратился к прокурорам с требованием максимально быстро реагировать на нарушения прав детей. Об этом президент заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры России.

Кузнецова предложила давать жилье сиротам за счет имущества покинувших Россию граждан

По мнению Путина, прокуратура должна следить за тем, чтобы социальные пособия выплачивались несовершеннолетним вовремя, а сироты были обеспечены жильем.

Кроме того, Путин потребовал жестко пресекать дестабилизацию обстановки в России и противостоять экстремизму. Президент отметил, что уровень подобных преступлений вырос в 2022 году, судя по отчетам ФСБ.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что родители детей-инвалидов получат до 24 дополнительных выходных подряд.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:НесовершеннолетниеДетиГенпрокуратура РфВладимир Путин
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