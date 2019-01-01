Путин призвал не прятать камеры на дорогах
Не прятать и не скрывать камеры на дорогах призвал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета по вопросу развития дорог, пишет RT.
По его словам, сокрытие камер подменяет смысл данных мероприятий. Главной целью установки средств фиксации он назвал снижение аварийности на дорогах.
«Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — заявил глава государства.
Напомним, ранее стало известно о рекордном превышении скорости на Крымском мосту. Водитель двигался со скоростью в 243 километра в час при разрешённых 90, отмечает Ura.ru.
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