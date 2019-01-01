На Крымском мосту зафиксировали рекордное превышение скорости

Рекордное превышение скорости зафиксировали сотрудник ГИБДД на Крымском мосту. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По его словам, водитель разогнался до 243 километров в час.

«Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — цитирует Леонтьева RT.

Отмечается, что на мосту расположено десять камер фиксации движения машин. Установленная скорость движения составляет 90 километров в час, пишет телеканал «360». По мнению Леонтьева, этого вполне достаточно, чтобы проехать по мосту без затруднений.

