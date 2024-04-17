Путин призвал не называть «упертыми» отказавшихся от эвакуации из зоны паводков

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал «упёртыми» людей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков.

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На совещании с членами правительства он указал, что так о гражданах говорить не следует.

«Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за своё имущество», - отметил глава государства.

Он добавил, что нужно сделать всё необходимое, чтобы люди поверили, «что всё будет надёжно обеспечено».

Ранее Моор заявил, что из-за подъёма уровня воды в реках в Тюменской области возможен прорыв дамб, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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