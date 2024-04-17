Путин призвал не называть «упертыми» отказавшихся от эвакуации из зоны паводков

На совещании с членами правительства он указал, что так о гражданах говорить не следует.

«Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за своё имущество», - отметил глава государства.

Он добавил, что нужно сделать всё необходимое, чтобы люди поверили, «что всё будет надёжно обеспечено».

Ранее Моор заявил, что из-за подъёма уровня воды в реках в Тюменской области возможен прорыв дамб, сообщает «Свободная пресса».

