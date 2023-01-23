Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах региона со стороны Украины, в результате которых остались без электричества четыре населенных пункта.

«Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилётов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский», - написал Старовойт в понедельник в Telegram.

По его словам, электроснабжение скоро восстановят.

21 января Старовойт сообщал, что на территорию мелькомбината в Тёткино сбросили две гранаты. Он отметил, что в результате этой атаки не было пострадавших и существенных повреждений.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКурская Область
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