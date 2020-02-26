Адвокат Голунова поддержал домашний арест для полицейского, подбросившего наркотики
Представитель журналиста Ивана Голунова (на фото), адвокат Сергей Бадамшин в суде поддержал ходатайство о переводе бывшего полицейского Дениса Коновалова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Смягчить меру пресечения Коновалову попросил и прокурор.
Коновалов – бывший полицейский, фигурант «дела Голунова». Он признался, что подбросил наркотики журналисту, заявив, что сделал это по просьбе начальника Игоря Ляховца. Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин в комментарии RT назвал показания Коновалова бредом, отметив, что Ляховец такого указания никому не давал и не мог дать.
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