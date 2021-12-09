Путин призвал мигрантов заранее учить русский язык

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мигрантам из стран СНГ, которые желают приехать в Россию, следует готовиться к этому ещё в своей стране, сообщает ТАСС.

Президент федерации мигрантов: Экономика России рухнет без мигрантов

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он уточнил, что имеет ввиду изучение русского языка и обычаев, а также российского законодательства.

«Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счёт. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ», - подчеркнул российский лидер.

Ранее зампред регионального отделения организации «Опора России», член Общественной палаты города Мытищи Роман Коробейкин заявил, что средняя зарплата мигрантов в Подмосковье составляет 60-80 тысяч рублей в месяц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияСНГТрудовые МигрантыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры