Путин призвал мигрантов заранее учить русский язык

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он уточнил, что имеет ввиду изучение русского языка и обычаев, а также российского законодательства.

«Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счёт. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ», - подчеркнул российский лидер.

Ранее зампред регионального отделения организации «Опора России», член Общественной палаты города Мытищи Роман Коробейкин заявил, что средняя зарплата мигрантов в Подмосковье составляет 60-80 тысяч рублей в месяц.

