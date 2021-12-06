Доходы мигрантов в Подмосковье превысили среднюю зарплату в области
Средняя зарплата мигрантов в Подмосковье составляет 60-80 тыс. рублей в месяц. Об этом рассказал зампред регионального отделения организации «Опора России», член Общественной палаты города Мытищи Роман Коробейкин.
Коробейкин отметил, что «они работают сдельно, и такие объёмы они закрывают, а по итогам получается достойная зарплата». В то же время, по данным Росстата, средняя зарплата жителя Подмосковья за сентябрь 2021 года составила 62 тысячи 832 рубля.
Также зампред «Опоры России» подчеркнул, что Московская область никогда не сможет отказаться от рабочей силы из стран СНГ из-за высоких темпов строительства в регионе. Коробейкин рассказал в беседе с «Радио 1», что российские специалисты не хотят уезжать далеко от дома и работать вахтами, что вполне устраивает рабочих из ближнего зарубежья.
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