Путин призвал «не перегибать палку» с мерами, в частности на транспорте
В России необходимо будет продумать санитарные и профилактические меры во всех отраслях, в том числе на транспорте, после спада эпидемии коронавируса. Для этого необходимо провести серьёзный анализ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
Во время видеоконференции глава государства обратил внимание федеральных ведомств на то, что в этом вопросе нельзя «перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями», передает РИА ФАН.
По словам Путина, необходимо добиться, чтобы принимаемые меры оставались соразмерны рискам и, прежде всего, служили действительной защите здоровья и безопасности россиян.
Президент также рассказал о планах провести в ближайшее время специальное совещание, которое будет посвящено поддержке отраслям авиаперевозок и авиационной промышленности на фоне пандемии COVID-19.
В связи с этим Владимир Путин констатировал, что ситуация в сфере воздушных перевозок – как в России, так и в других странах - особенно непростая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru