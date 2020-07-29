Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19

По мнению главы государства, обстановка по коронавирусу ещё может качнуться в любую сторону, передаёт РИА Новости. Он призвал снимать ограничения осторожно, отметив, что необоснованная поспешность чревата новым ростом заболеваемости.

Путин в ходе своего выступления также призвал сделать всё, чтобы избежать повторного введения ограничений.

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России постепенно снижается с середины июня. За минувшие сутки болезнь подтвердилась ещё у 5,4 тысячи человек.

