Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19

Устойчивого снижения новых случаев заражения COVID-19 удалось добиться не во всех регионах, но в целом ситуация в стране стабилизировалась, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в среду, 29 июля.

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По мнению главы государства, обстановка по коронавирусу ещё может качнуться в любую сторону, передаёт РИА Новости. Он призвал снимать ограничения осторожно, отметив, что необоснованная поспешность чревата новым ростом заболеваемости.

Путин в ходе своего выступления также призвал сделать всё, чтобы избежать повторного введения ограничений.

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России постепенно снижается с середины июня. За минувшие сутки болезнь подтвердилась ещё у 5,4 тысячи человек.

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ФОТО: Kremlin.ru
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