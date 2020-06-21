Путин призвал чиновников «не выпячивать» свое благосостояние и показной аскетизм

Президент РФ Владимир Путин считает неприличным для чиновника в России «выпячивать напоказ» благосостояние или, напротив, демонстрировать на публику аскетизм. Президент рекомендовал госслужащим больше думать о людях, отмечает РИА Новости.

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - заявил Владимир Путин в интервью для эфира телеканала «Россия-1».

Отвечая на вопрос, ведет ли сам аскетический образ жизни, Путин заявил, что аскетизм, который «выставляется напоказ», не может служить примером для подражания.

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«Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы - она называется государственная служба - то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди, прежде всего», - сказал российский лидер.

Ранее народный артист РФ Александр Клюквин на пресс-конференции НСН назвал неприличным богатство российских чиновников.

«Не прилично богатым людям покупать яхты стоимостью в эсминец. Это не прилично, но это не понимают. Сейчас люди стали кичиться богатством, никак наесться не могут. Скоро лопнут, но не лопаются, а растягиваются широко. Система не правильная, неприличная система, воспитания не хватает… Я не говорю о народе, я говорю о людях во власти, о людях при больших деньгах», - добавил Александр Клюквин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЧиновникиВладимир Путин
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