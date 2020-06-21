Путин призвал чиновников «не выпячивать» свое благосостояние и показной аскетизм

Президент РФ Владимир Путин считает неприличным для чиновника в России «выпячивать напоказ» благосостояние или, напротив, демонстрировать на публику аскетизм. Президент рекомендовал госслужащим больше думать о людях, отмечает РИА Новости.

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - заявил Владимир Путин в интервью для эфира телеканала «Россия-1».

Отвечая на вопрос, ведет ли сам аскетический образ жизни, Путин заявил, что аскетизм, который «выставляется напоказ», не может служить примером для подражания.